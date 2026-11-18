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Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до максимума за год

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до максимума за год - 18.11.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до максимума за год

Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до максимального значения за год - до 3,6%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:26+0300

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мировая экономика

великобритания

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ.Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до максимального значения за год - до 3,6%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).За октябрь индекс потребительских цен вырос на 0,5% после роста на 0,4% в сентябре.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 3,7%, месячную - в 0,5%.По итогам октября прошлого года инфляция в Великобритания составляла также 3,6%.Годовой индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) поднялся до 3,7% с 3,6%, в том числе за октябрь - на 0,5% после увеличения на 0,4% месяцем ранее.Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) осталась на уровне месяцем ранее в 2,8%, в том числе в октябре индекс вырос на 0,3% после увеличения на 0,2% месяцем ранее.Рост цен на товары ускорился до 3,5% с 3,2% месяцем ранее, на услуги - остался на уровне 3,7%.Цены на транспорт поднялись на 7,5% после увеличения на 6,6% месяцем ранее, рост стоимости жилищно-бытовых услуг ускорился остался на уровне 5,3%.

великобритания

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мировая экономика, великобритания