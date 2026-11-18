https://1prime.ru/20261118/infljatsija-875349155.html

Недельная инфляция в России с 10 по 16 ноября составила 0,19%

Недельная инфляция в России с 10 по 16 ноября составила 0,19% - 18.11.2026, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России с 10 по 16 ноября составила 0,19%

Недельная инфляция в России за период с 10 по 16 ноября составила 0,19% после 0,12% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,53%, сообщил в среду Росстат. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:15+0300

2026-11-18T19:15+0300

2026-11-18T19:15+0300

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875349155.jpg?1795018540

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России за период с 10 по 16 ноября составила 0,19% после 0,12% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,53%, сообщил в среду Росстат. "За период с 10 по 16 ноября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала месяца – 100,30%, с начала года – 106,53%", - говорится в публикации статистического ведомства. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем выросли на 1,7%. В частности, подорожали огурцы - на 10%, помидоры - на 3,1%, капуста - на 1,1%, лук - на 0,8%, бананы - на 0,6%, морковь - на 0,5%, свекла - на 0,4%, картофель - 0,2%. Снизились цены на яблоки - на 0,9%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 10 по 16 ноября подорожали: яйца - на 1%, мясо кур - на 0,8%, гречка - на 0,6%, рыба мороженая, молоко (ультрапастеризованное) и вермишель - на 0,5%, вареные колбасы, молоко (пастеризованное), сливочное масло, творог, кефир, ржаной хлеб, макаронные изделия и соль - на 0,3%, свинина, сметана, сыры, печенье и чай - на 0,2%, говядина, пшеничный хлеб и рис - на 0,1%. Подешевели сахар (на 1%), мясные консервы для детского питания и пшено ( на 0,2%), овощные консервы для детского питания и маргарин ( на 0,1%). Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 10 по 16 ноября выросли цена на сухие корма для домашних животных и зубные щетки (на 0,4%), туалетную бумагу и зубные пасты (на 0,2%), спички (на 0,1%). Подешевели пеленки для новорожденных (на 0,6%), туалетное мыло (на 0,4%), детские подгузники и стиральные порошки (на 0,1%). Смартфоны и электропылесосы за отчетный период подорожали на 0,1%, а телевизоры подешевели - также на 0,1%. Цены на новые отечественные автомобили остались без изменений, а на иностранные - прибавили 0,1%. Бензин подорожал на 0,1%, дизельное топливо - на 0,5%. Росстат за период с 10 по 16 ноября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, корвалол подорожал на 0,7%, пенталгин - на 0,6%, римантадин - на 0,5%, активированный уголь и левомеколь - на 0,4%, нимесулид - на 0,2%, валидол - на 0,1%. Снизились цены на нафазолин (на 0,2%) и анальгин ( на 0,1%).

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