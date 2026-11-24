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Названы города, в которых быстрее всего дешевеет арендное жилье

Названы города, в которых быстрее всего дешевеет арендное жилье - 24.11.2026, ПРАЙМ

Названы города, в которых быстрее всего дешевеет арендное жилье

Рынок долгосрочной аренды жилья в крупных российских городах в 2026 году впервые с 2020 года перешел к снижению: год к году подешевели как однокомнатные, так и... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T02:02+0300

2026-11-24T02:02+0300

2026-11-24T02:02+0300

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циан

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Рынок долгосрочной аренды жилья в крупных российских городах в 2026 году впервые с 2020 года перешел к снижению: год к году подешевели как однокомнатные, так и двухкомнатные квартиры, причем "двушки" теряют в цене быстрее. Как рассказала агентству "Прайм" Директор департамента гарантийного и кредитного бизнеса АО "Национальный Банк Сбережений" Евгения Абрамова, для владельцев это означает сокращение потенциального арендного дохода и рост конкуренции за жильцов.По данным ЦИАН, в сентябре 2026 года средняя аренда однокомнатных квартир в крупных городах снизилась на 2,2% год к году — до 29,7 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатных — на 5,7%, до 40,3 тысяч рублей."В октябре снижение продолжилось: ставки на однушки в мегаполисах упали на 3,2% год к году, на двушки — на 4,4%. В 12 городах-миллионниках подешевели однокомнатные квартиры, в 11 — двухкомнатные", - говорит Абрамова.В Москве коррекция пока умеренная: в начале ноября средняя ставка на однушку составляла 70,2 тысячи рублей в месяц, снизившись за год на 2,5%. А вот для столичных двушек картина заметно хуже: в сентябре их средняя ставка упала на 18,6% год к году, до 110,5 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге снижение более равномерное: однушка стоила 45,6 тысяч рублей в месяц (- 8,4%), двушка — 67,2 тысяч рублей (- 9,9%).Наиболее заметное падение ставок в миллионниках зафиксировано в Краснодаре (- 11,3%), Казани (- 11,1%), Екатеринбурге (- 7,8%), Ростове-на-Дону (- 7,1%) и Челябинске (- 6,6%). В Екатеринбурге двушки в сентябре сдавались в среднем за 42,6 тысячи рублей в месяц — на 13,8% ниже уровня сентября 2025 года, в Сочи — за 64,1 тысячи рублей (- 14,9%).Эксперт отмечает, что снижение ставки напрямую уменьшает валовый арендный доход. Например, московская двушка, которая год назад приносила около 135,7 тысяч рублей в месяц, при сегодняшней ставке 110,5 тысяч рублей дает примерно на 25,2 тысяч рублей меньше ежемесячно, или около 302 тысяч рублей меньше за год без учета простоев. Для петербургской однушки снижение с примерно 49,8 тысяч до 45,6 тысяч рублей означает потерю около 4,2 тысяч рублей ежемесячно и около 50 тысяч рублей в год.Дополнительный риск для собственников — более длительный поиск арендаторов и запросы на скидки: в Москве спрос на массовом рынке аренды в октябре был на 39% ниже пиковых значений августа. Основные причины — расширение предложения, снижение спроса и возросшая чувствительность арендаторов к цене. В октябре предложение квартир по России было на 23% больше, чем годом ранее, а однокомнатных — на 32%.В результате владельцы все чаще вынуждены либо снижать заявленную ставку, либо предлагать дисконт, чтобы избежать простоя квартиры. Пока снижение сильнее всего затрагивает двухкомнатные квартиры и отдельные крупные города, тогда как московские однушки удерживаются вблизи прошлогодних уровней."Однако общая тенденция указывает на ослабление переговорной позиции арендодателей и снижение доходности долгосрочной сдачи жилья — рассчитывать на постоянный рост поступлений собственникам уже сложнее", - подытожила Евгения Абрамова.

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эксклюзив, недвижимость, бизнес, москва, екатеринбург, санкт-петербург, циан, аренда недвижимости