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Инвестконсультант рассказал, как сложные инструменты меняют рынок изнутри

Инвестконсультант рассказал, как сложные инструменты меняют рынок изнутри - 24.11.2026, ПРАЙМ

Инвестконсультант рассказал, как сложные инструменты меняют рынок изнутри

Российский финансовый рынок давно перестал ограничиваться выбором между акциями и облигациями. Банки, брокеры и биржа предлагают все более сложные... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T03:03+0300

2026-11-24T03:03+0300

2026-11-24T03:03+0300

эксклюзив

рынок

финансы

частные инвесторы

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российский финансовый рынок давно перестал ограничиваться выбором между акциями и облигациями. Банки, брокеры и биржа предлагают все более сложные структурированные продукты, доходность которых зависит от сочетания процентных ставок, рыночных индексов, валютных курсов и опционных условий. О том, как инструменты финансового инжиниринга, ранее доступные преимущественно профучастникам рынка, становятся частью массового предложения, агентству "Прайм" рассказал инвестиционный консультант "ВТБ Мои Инвестиции" Егор Дугаев.Этот процесс отражает изменение инвестиционного спроса: классических инструментов инвесторам уже недостаточно, и они ищут решения, которые помогут пройти через периоды рыночной турбулентности. "По данным Cbonds, объем корпоративных структурных продуктов на конец сентября достиг 2 615,32 миллиарда рублей, причем наибольшую долю в этом объеме занимают структурные облигации", — отметил Дугаев.По его словам, финансовый инжиниринг не создает доходность из ничего. Его задача — собрать из долговых инструментов и производных контрактов такую комбинацию денежных потоков, которая соответствует заранее заданным характеристикам. Например, структурная облигация может обещать повышенную выплату, если акция или индекс не пересечет определенный барьер. Однако взамен инвестор принимает риск недополучить доход или частично потерять вложенный капитал. Другой тип продуктов, напротив, ограничивает потенциальную прибыль, но смягчает возможные потери или предусматривает полную защиту капитала.Эксперт приводит пример с выпуском облигаций ВЭБ.РФ, номинал которых индексируется на ставку RUONIA. Этот показатель отражает фактическую стоимость однодневных рублевых займов без обеспечения на межбанковском рынке и помогает оценить соотношение спроса на банковскую ликвидность. В мае 2026 года эмитент привлек 150 миллиардов рублей по фиксированному купону 1,85% годовых. В отличие от обычного флоатера, в данном случае меняется не купон, а номинальная стоимость бумаги.Для инвестора такой инструмент представляет собой иной способ получить экспозицию на стоимость денег. Для эмитента это возможность привязать обязательства к денежному рынку, не фиксируя высокую ставку на весь срок займа. Иными словами, линкер не создал новый источник дохода, но за счет своей конструкции обеспечил инвестору более низкий налог на купон, а прирост номинала облигации может быть покрыт льготой долгосрочного владения.В 2026 году заметно расширилась и линейка производных инструментов. Московская биржа запустила вечные фьючерсы SP500F и QQQF на фиксинги фондов SPY и QQQ, которые следуют за динамикой индексов S&P 500 и Nasdaq-100. Позднее на рынок вышли еще 20 контрактов на акции зарубежных компаний, включая Tesla, AMD, Amazon и Netflix. С 22 сентября стали доступны вечные фьючерсы на индексы биткоина, эфира, Solana, XRP и Tron — однако они предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.Важно понимать: такие контракты не предполагают покупку иностранных ценных бумаг. Это расчетные позиции на российском срочном рынке. Финансовый инжиниринг в данном случае помогает создавать новые способы доступа к зарубежным активам в условиях инфраструктурных ограничений.Для финансовых институтов развитие инжиниринга открывает дополнительные возможности монетизации спроса, а для инвесторов — новые способы реализовывать рыночные идеи. Но у любого преимущества есть цена: повышенный купон оплачивается риском барьерной выплаты, а защита капитала — ограничением потенциальной прибыли.Российский финансовый инжиниринг уже прошел этап, когда сложные продукты воспринимались преимущественно как экзотическая альтернатива традиционным инвестициям. Однако дальнейшее развитие рынка будет зависеть не столько от количества новых продуктов, сколько от их способности создавать реальную экономическую ценность для инвестора. "Финансовый инжиниринг способен сделать рынок капитала более гибким, но не может отменить фундаментальную зависимость между риском и доходностью. Его реальная ценность возникает тогда, когда инвестор понимает, какой риск принимает, а финансовый институт предлагает экономически обоснованный продукт", — заключил Егор Дугаев.

https://1prime.ru/20261020/ofz-874335366.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, рынок, финансы, частные инвесторы