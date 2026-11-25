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Beget возобновил аккредитацию в качестве регистратора доменов .ru и .pф
Beget возобновил аккредитацию в качестве регистратора доменов .ru и .pф - 25.11.2026, ПРАЙМ
Beget возобновил аккредитацию в качестве регистратора доменов .ru и .pф
Координационный центр доменов .ru и .pф. возобновил аккредитацию Beget в качестве регистратора сайтов, сообщил российский хостинг-провайдер. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T18:45+0300
2026-11-25T18:45+0300
2026-11-25T18:45+0300
технологии
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Координационный центр доменов .ru и .pф. возобновил аккредитацию Beget в качестве регистратора сайтов, сообщил российский хостинг-провайдер.
В начале ноября Beget был лишен этого статуса после того, как столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.
"Координационный центр национального домена сети Интернет по доменам .ru и .рф возобновил аккредитацию Beget в качестве регистратора доменов .ru и .рф", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что важным этапом стало подтверждение соответствия требованиям к организации, осуществляющей деятельность по оказанию услуг регистрации и поддержки доменных имен.
"Регистрация и перенос от других регистраторов на обслуживание к нам доменов в национальных доменных зонах возобновятся в ближайшее время. Мы сообщим дополнительно, когда эти возможности снова станут доступны", - уточнили в Beget.
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технологии, бизнес
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Координационный центр доменов .ru и .pф. возобновил аккредитацию Beget в качестве регистратора сайтов, сообщил российский хостинг-провайдер.
В начале ноября Beget был лишен этого статуса после того, как столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.
"Координационный центр национального домена сети Интернет по доменам .ru и .рф возобновил аккредитацию Beget в качестве регистратора доменов .ru и .рф", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что важным этапом стало подтверждение соответствия требованиям к организации, осуществляющей деятельность по оказанию услуг регистрации и поддержки доменных имен.
"Регистрация и перенос от других регистраторов на обслуживание к нам доменов в национальных доменных зонах возобновятся в ближайшее время. Мы сообщим дополнительно, когда эти возможности снова станут доступны", - уточнили в Beget.