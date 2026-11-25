https://1prime.ru/20261125/akkreditatsija-875554939.html

Beget возобновил аккредитацию в качестве регистратора доменов .ru и .pф

Beget возобновил аккредитацию в качестве регистратора доменов .ru и .pф - 25.11.2026, ПРАЙМ

Beget возобновил аккредитацию в качестве регистратора доменов .ru и .pф

Координационный центр доменов .ru и .pф. возобновил аккредитацию Beget в качестве регистратора сайтов, сообщил российский хостинг-провайдер. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:45+0300

2026-11-25T18:45+0300

2026-11-25T18:45+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Координационный центр доменов .ru и .pф. возобновил аккредитацию Beget в качестве регистратора сайтов, сообщил российский хостинг-провайдер. В начале ноября Beget был лишен этого статуса после того, как столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. "Координационный центр национального домена сети Интернет по доменам .ru и .рф возобновил аккредитацию Beget в качестве регистратора доменов .ru и .рф", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что важным этапом стало подтверждение соответствия требованиям к организации, осуществляющей деятельность по оказанию услуг регистрации и поддержки доменных имен. "Регистрация и перенос от других регистраторов на обслуживание к нам доменов в национальных доменных зонах возобновятся в ближайшее время. Мы сообщим дополнительно, когда эти возможности снова станут доступны", - уточнили в Beget.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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