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Инфляция в России в октябре составила 0,99% в месячном выражении

Инфляция в России в октябре составила 0,99% в месячном выражении - 25.11.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России в октябре составила 0,99% в месячном выражении

Инфляция в России в октябре составила 0,99% в месячном выражении после 0,35% в сентябре, в годовом - 6,87% против 6,35% месяцем ранее, сообщает Росстат. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:16+0300

2026-11-25T19:16+0300

2026-11-25T19:16+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России в октябре составила 0,99% в месячном выражении после 0,35% в сентябре, в годовом - 6,87% против 6,35% месяцем ранее, сообщает Росстат. "Индекс потребительских цен в октябре 2026 года к сентябрю 2026 года составил 100,99%, к декабрю 2025 года – 106,08%", - говорится в сообщении. Цены на продовольственные товары в октябре в месячном выражении выросли на 1,05%, в годовом - на 5,05%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подешевели на 0,17%, в годовом выражении - выросли на 5,58%. Рост цен на услуги в октябре составил 2,24% в месячном выражении (на фоне индексации тарифов ЖКХ), в годовом - 10,86%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, росстат