https://1prime.ru/20261125/infljatsija-875556650.html

Недельная инфляция в России с 17 по 23 ноября составила 0,3%

Недельная инфляция в России с 17 по 23 ноября составила 0,3% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России с 17 по 23 ноября составила 0,3%

Недельная инфляция в России за период с 17 по 23 ноября составила 0,3% после 0,19% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,72%, сообщил в среду Росстат. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:16+0300

2026-11-25T19:16+0300

2026-11-25T19:16+0300

россия

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875556650.jpg?1795623386

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России за период с 17 по 23 ноября составила 0,3% после 0,19% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,72%, сообщил в среду Росстат. "За период с 17 по 23 ноября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,30%, с начала месяца – 100,60%, с начала года – 106,72%", - говорится в публикации статистического ведомства. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем выросли на 1,9%. В частности огурцы подорожали на 12,8%, лук - на 1,8%, морковь - на 1,5%, бананы - на 1%, капуста - на 0,9%, помидоры - на 0,8%, свекла - на 0,5%. Снизились цены на яблоки (на 0,6%) и картофель (на 0,1%). Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 17 по 23 ноября подорожали: мясо кур, мороженая рыба, яйца, рис - на 0,6%, молоко (пастеризованное), кефир, макаронные изделия, гречка - 0,4%, свинина, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, ржаной хлеб, вермишель - на 0,3%, говядина, молоко (ультрапастеризованное), сметана, творог, сливочное масло, маргарин, сыры, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничный хлеб, печенье, чай - на 0,2%, колбасы, соль - на 0,1%. Подешевели сахар (на 0,9%), овощные (на 0,2%) и фруктово-ягодные (на 0,1%) консервы для детского питания, мука и пшено (на 0,1%). Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 17 по 23 ноября выросла цена на туалетное мыло, зубную пасту, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, пеленки для новорожденных, стиральные порошки - на 0,2%, спички - на 0,1%. Снизились цены на гигиенические прокладки - на 0,3%. Смартфоны и электропылесосы за отчетный период подорожали на 0,5% и 0,2% соответственно, стоимость телевизоров не изменилась. Цены на новые отечественные автомобили остались без изменений, на иностранные - выросли на 0,2%. Бензин подорожал на 0,5%, дизельное топливо - на 0,8%. Росстат за период с 10 по 16 ноября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, нимесулид, пенталгин, ренгалин подорожали на 0,3%, активированный уголь, левомеколь, римантадин - на 0,2%, анальгин - на 0,1%. Снизились цены на валидол (на 0,4%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, росстат