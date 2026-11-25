https://1prime.ru/20261125/infljatsija-875557497.html

Инфляция в России на 23 ноября составила 7,17% в годовом выражении

Инфляция в России на 23 ноября составила 7,17% в годовом выражении - 25.11.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 23 ноября составила 7,17% в годовом выражении

Инфляция в России на 23 ноября составила 7,17% в годовом выражении против 6,96% на 16 ноября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:37+0300

2026-11-25T19:37+0300

2026-11-25T19:37+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 23 ноября составила 7,17% в годовом выражении против 6,96% на 16 ноября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе отмечается, что показатели инфляции в годовом выражении на 2, 9 и 16 ноября были уточнены с учетом выхода в среду отчетных данных Росстата за октябрь. По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 17 по 23 ноября выросли на 0,38%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 1,9%, а остальные продукты питания – на 0,23%. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,23%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,45%.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, росстат