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Россия и Казахстан осуществляют в нацвалютах 96% взаимных расчетов

Россия и Казахстан осуществляют в нацвалютах 96% взаимных расчетов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Казахстан осуществляют в нацвалютах 96% взаимных расчетов

Россия и Казахстан осуществляют в национальных валютах 96% взаимных расчетов, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T22:33+0300

2026-11-25T22:33+0300

2026-11-25T22:33+0300

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан осуществляют в национальных валютах 96% взаимных расчетов, сообщил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в среду вечером провел в Кремле переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "В национальных валютах осуществляются расчеты - тоже уже объем большой, 90 с лишним процентов, 96%, по-моему", - сказал Путин, говоря о темпах развития экономических отношений Москвы и Астаны. Президент Казахстана в среду прибыл в Москву для участия в конференции AI Journey 2026.

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россия, мировая экономика, казахстан, москва, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев