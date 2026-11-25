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Россия и Казахстан осуществляют в нацвалютах 96% взаимных расчетов
Россия и Казахстан осуществляют в нацвалютах 96% взаимных расчетов - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Казахстан осуществляют в нацвалютах 96% взаимных расчетов
Россия и Казахстан осуществляют в национальных валютах 96% взаимных расчетов, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T22:33+0300
2026-11-25T22:33+0300
2026-11-25T22:33+0300
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казахстан
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астана
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан осуществляют в национальных валютах 96% взаимных расчетов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в среду вечером провел в Кремле переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"В национальных валютах осуществляются расчеты - тоже уже объем большой, 90 с лишним процентов, 96%, по-моему", - сказал Путин, говоря о темпах развития экономических отношений Москвы и Астаны.
Президент Казахстана в среду прибыл в Москву для участия в конференции AI Journey 2026.
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россия, мировая экономика, казахстан, москва, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан осуществляют в национальных валютах 96% взаимных расчетов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в среду вечером провел в Кремле переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"В национальных валютах осуществляются расчеты - тоже уже объем большой, 90 с лишним процентов, 96%, по-моему", - сказал Путин, говоря о темпах развития экономических отношений Москвы и Астаны.
Президент Казахстана в среду прибыл в Москву для участия в конференции AI Journey 2026.