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Токаев оценил высокотехнологический бизнес России в Казахстане
Токаев оценил высокотехнологический бизнес России в Казахстане - 25.11.2026, ПРАЙМ
Токаев оценил высокотехнологический бизнес России в Казахстане
Высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T22:42+0300
2026-11-25T22:42+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Глава Казахстана прибыл в среду в Москву с рабочим визитом по приглашению Путина. В Кремле проходит встреча лидеров двух стран. В рамках поездки Токаев также примет участие в международной конференции AI Journey 2026, посвященной развитию искусственного интеллекта.
"Высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане. Я бы хотел отметить, конечно же, "Сбер", а также "Яндекс", "Яндекс Казахстан", который является одним из основных работодателей в нашей стране. И этот бизнес хорошо развивается, мы удовлетворены тем, что делают ваши компании на нашем рынке, оказывая им всяческое содействие", - сказал Токаев.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), организованная Сбером, пройдет в российской столице 26-28 ноября. Путин традиционно принимает участие в этом мероприятии. В ходе конференции в 2025 году, в частности, обсуждались перспективы развития экспорта российских технологий искусственного интеллекта.
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РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Яндекс
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Глава Казахстана прибыл в среду в Москву с рабочим визитом по приглашению Путина. В Кремле проходит встреча лидеров двух стран. В рамках поездки Токаев также примет участие в международной конференции AI Journey 2026, посвященной развитию искусственного интеллекта.
"Высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане. Я бы хотел отметить, конечно же, "Сбер", а также "Яндекс", "Яндекс Казахстан", который является одним из основных работодателей в нашей стране. И этот бизнес хорошо развивается, мы удовлетворены тем, что делают ваши компании на нашем рынке, оказывая им всяческое содействие", - сказал Токаев.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), организованная Сбером, пройдет в российской столице 26-28 ноября. Путин традиционно принимает участие в этом мероприятии. В ходе конференции в 2025 году, в частности, обсуждались перспективы развития экспорта российских технологий искусственного интеллекта.