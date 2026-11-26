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Годовая инфляция в мире в сентябре ускорилась до 4,9%, сообщил МВФ

Годовая инфляция в мире в сентябре ускорилась до 4,9%, сообщил МВФ - 26.11.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в мире в сентябре ускорилась до 4,9%, сообщил МВФ

Годовая инфляция в мире в сентябре ускорилась до 4,9% с 4,7% месяцем ранее, сообщается в релизе Международного валютного фонда (МВФ). | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T09:58+0300

2026-11-26T09:58+0300

2026-11-26T09:58+0300

мировая экономика

африка

южная америка

азия

мвф

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в мире в сентябре ускорилась до 4,9% с 4,7% месяцем ранее, сообщается в релизе Международного валютного фонда (МВФ). "Глобальная инфляция выросла до 4,9% в сентябре 2026 года с 4,7% в августе, повторив максимальное значение за 2026 год, зафиксированное в мае", - говорится в релизе. МВФ рассчитывает значение "средней инфляции за сентябрь". После временного замедления в середине года до 4,5% инфляция вновь начала ускоряться из-за возобновившегося давления со стороны цен на энергоносители, отмечается в сообщении. В региональном разрезе годовая инфляция в Африке осталась на уровне августа в 9,8%, в Северной и Южной Америке ускорилась до 4,9% с 4,6%, в Азии - до 4,7% с 4,5%, в Европе - до 4,2% с 3,7% месяцем ранее, в Океании - до 4,3% с 4%. При этом в развивающихся экономиках инфляция ускорилась до 5,7% с 5,5%, а в развитых - до 3,4% с 3%, говорится в релизе.

африка

южная америка

азия

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мировая экономика, африка, южная америка, азия, мвф