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Годовая инфляция в Турции в ноябре может вновь превысить 30%

Годовая инфляция в Турции в ноябре может вновь превысить 30% - 26.11.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Турции в ноябре может вновь превысить 30%

Годовая инфляция в Турции в ноябре может вновь превысить 30%, а курс доллара к концу года - достичь 51,55 лиры, следует из опроса издания Matriks Haber среди... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:39+0300

2026-11-26T15:39+0300

2026-11-26T15:39+0300

мировая экономика

финансы

турция

центральные банки

центральный банк

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АНКАРА, 26 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в ноябре может вновь превысить 30%, а курс доллара к концу года - достичь 51,55 лиры, следует из опроса издания Matriks Haber среди банков и брокерских компаний. В октябре потребительские цены выросли на 2,58% за месяц, годовая инфляция составила 29,77%. Ноябрьские данные Институт статистики Турции (TÜİK) планирует опубликовать 3 декабря. Доллар торгуется в четверг на уровне 50,55 лиры согласно официальному курсу Центрального банка Турции. "Медианный прогноз роста потребительских цен на ноябрь, представленный 19 банками и брокерскими компаниями, составил 1,10% за месяц, а годовой инфляции - 30,07%", - говорится в публикации. Всего в опросе участвовали 30 банков и брокерских компаний, однако число ответов по отдельным показателям различалось. Оценки годовой инфляции на ноябрь находились в диапазоне от 29,84% до 30,98%. Прогноз инфляции на конец 2026 года повысился с 29,5% до 30%, на конец 2027 года - с 23,25% до 24%. Оценка на конец 2028 года, основанная на ответах шести экономистов, напротив, снизилась с 21% до 20%. Ожидаемый курс доллара на конец 2026 года участники опроса незначительно понизили - с 51,60 до 51,55 лиры. При этом прогноз на конец 2027 года вырос с 61,90 до 62,61 лиры за доллар, что предполагает дальнейшее ослабление турецкой валюты. Оценка на конец 2028 года, представленная тремя аналитиками, повысилась с 71,90 до 74,35 лиры за доллар.

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мировая экономика, финансы, турция, центральные банки, центральный банк