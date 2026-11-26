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Комсомольск-на-Амуре разместит дебютный выпуск народных облигаций

Комсомольск-на-Амуре разместит дебютный выпуск народных облигаций - 26.11.2026, ПРАЙМ

Комсомольск-на-Амуре разместит дебютный выпуск народных облигаций

Администрация города Комсомольска-на-Амуре планирует разместить на финансовом маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи дебютный выпуск народных облигаций... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:54+0300

2026-11-26T11:54+0300

2026-11-26T11:54+0300

рынок

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комсомольск-на-амуре

арктика

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Администрация города Комсомольска-на-Амуре планирует разместить на финансовом маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи дебютный выпуск народных облигаций объемом 60 миллионов рублей, говорится в сообщении площадки. Привлеченные средства будут направлены на благоустройство парковой зоны. Прием заявок на покупку начнется 1 декабря, уточняется в сообщении. Срок обращения облигаций - один год. Купонный доход зафиксирован на уровне 15,6% на протяжении всего периода обращения и будет выплачиваться ежеквартально. Досрочно продать облигации Комсомольска-на-Амуре обратно эмитенту инвесторы смогут с 2 июня по 23 ноября 2027 года включительно. Размещение станет третьим выпуском, произведенным субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики в 2026 году. Возможность покупки "народных облигаций" появилась на "Финуслугах" в 2021 году. Особенность таких облигаций заключается в том, что купить их могут только физические лица - они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка. Для покупки народных облигаций на "Финуслугах" не требуется брокерский счет: все сделки проходят напрямую между физическим лицом и эмитентом.

комсомольск-на-амуре

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рынок, бизнес, россия, комсомольск-на-амуре, арктика