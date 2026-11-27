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Россиянам рассказали, когда дисконт на квартиру выгоднее сниженной ипотеки

Россиянам рассказали, когда дисконт на квартиру выгоднее сниженной ипотеки - 27.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, когда дисконт на квартиру выгоднее сниженной ипотеки

Квартиры продолжают покупать в ипотеку и для таких покупателей важна не только процентная ставка, но и цена квартиры с учетом скидок. Как рассказал агентству... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T03:03+0300

2026-11-27T03:03+0300

2026-11-27T03:03+0300

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ипотека

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Квартиры продолжают покупать в ипотеку и для таких покупателей важна не только процентная ставка, но и цена квартиры с учетом скидок. Как рассказал агентству "Прайм" вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК "Страна" Александр Гуторов, если первоначальный взнос накоплен, а ежемесячный платеж комфортен для бюджета семьи, ожидание более дешевой ипотеки не всегда дает экономию.Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год с диапазона 10,5–12,5% до 12,5–13,5%. При этом ее снижение не гарантирует, что конкретному заемщику сразу предложат существенно более выгодные условия."Предновогодние акции позволяют сократить бюджет сделки уже сейчас. Застройщики предлагают скидки от 10 до 40%, а также рассрочки с дисконтом 17–21%. Конкретные условия зависят от проекта, выбранного лота и способа оплаты", - говорит Гуторов.По его словам, снижение цены квартиры может оказаться выгоднее снижения ставки. Условный пример: квартира за 25 миллионов рублей, взнос 5 миллионов, ипотека на 20 лет. Со скидкой 15% она обойдется в 21,25 миллиона, а заем составит 16,25 миллиона. При ставке 18% ежемесячный платеж будет около 251 тысячи рублей. Без акции, но под 16% потребуется кредит на 20 миллионов, а платить — примерно 278 тысяч в месяц. Расчет аннуитетный, без учета страховки и дополнительных расходов. Если в будущем сохранится и скидка, и снижение ставки, покупка позднее может стать выгоднее.Внимание часто сфокусировано на ставке, а не на размере первоначального долга. Дисконт меняет арифметику: покупатель меньше занимает и платит проценты с меньшей суммы. Возможное рефинансирование стоит рассматривать как дополнительное преимущество, а не обязательное условие посильности платежей.Откладывая сделку, можно накопить больше на первоначальный взнос, но постоянные расходы при этом сохранятся — например, аренда. При ставке найма 100 тысяч рублей в месяц за полгода набежит 600 тысяч. Параллельно из продажи уходят подходящие варианты: если важны терраса, определенный вид или расположение рядом с нужной школой, равноценную замену найти может быть непросто.Распределить оплату позволяет рассрочка — в проектах "Страны" для нее достаточно первоначального взноса от 10–15%. Такой сценарий удобен при ожидаемом поступлении средств, например от продажи имеющейся квартиры. Но стоит учитывать предупреждение Банка России: если остаток долга придется закрывать будущей ипотекой, сохраняется риск получить отказ или слишком высокий платеж. "При выборе между кредитом и рассрочкой нужно сопоставлять итоговую цену жилья, полную стоимость займа, расходы на страхование и график платежей. Бонусы вроде отделки или машино-места имеют ценность только в том случае, если покупатель и так планировал их приобретать", - заключает эксперт.

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эксклюзив, недвижимость, бизнес, россия, ипотека