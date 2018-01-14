Греция начнет выращивать каннабис в промышленных масштабах

АФИНЫ, 14 янв - ПРАЙМ. В столице Греции открылась выставка, посвященная выращиванию канабиса в промышленных масштабах, которая знакомит посетителей с последними достижениями в области использования этого растения в медицине и производстве, передает РБК.

"Греция имеет идеальный климат. Пришло время воспользоваться преимуществами", — цитирует агентство АМНА слова замминистра сельского хозяйства страны Янниса Цирониса. По словам чиновника, пациенты, страдающие серьезными заболеваниями, "в течение многих лет были вынуждены импортировать лекарства для лечения серьезных болезней, таких как рак, эпилепсия, рассеянный склероз, и теперь есть лекарства, которые мы можем сделать и в Греции".

Циронис также пообещал, что законопроекты о медицинском использовании канабиса будет внесены в парламент уже в ближайшие недели.

По словам генерального секретаря Министерства экономики и развития Эфстратиоса Зафириса, из промышленного канабиса можно производить около 22,5 тыс. продуктов. "Это растение имеет огромный потенциал", — сказал он и пообещал, что за легализацией канабиса в медицинских целях правительство предпримет и другие шаги, которые позволят инвесторам и бизнесменам проявлять в этой области высокую деловую активность.

Зафирис заверил, что крупные промышленные группы как из Греции, так и из-за рубежа, проявляют большой интерес к промышленному выращиванию канабиса, что, по его словам, "придаст огромный импульс промышленности Греции".

Власти Греции в 2017 году неоднократно обещали, что законопроект о легализации использования марихуаны в медицинских целях будет внесен в парламент до конца года, однако этого не произошло.

В ноябре 2017 года в интервью агентству Bloomberg министр развития сельской местности и продовольствия страны Эвангелос Апостолу заявил, что выращивание марихуаны поможет восстановить экономику после семи лет кризиса. Он уточнил тогда, что производители медицинской марихуаны уже проявили интерес к проектам создания в Греции парников на более чем 1,5 млрд евро.