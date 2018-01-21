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Власти Республики Сербской БиГ требуют наказать виновных за срыв экспорта яблок в Россию


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

БЕЛГРАД, 21 янв - ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства и природопользования Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Стево Мирьянич потребовал ужесточить контроль и найти виновных в недобросовестном экспорте яблок в РФ, сообщило ведомство.

Россельхознадзор в минувшую пятницу сообщил, что с 22 января 2018 года вводит временные ограничения на ввоз в РФ яблок из БиГ. Российский орган сообщил, что в ходе проверки партии свежих яблок из БиГ на упаковке были обнаружены следы перемаркировки, которые указывают на то, что местом происхождения яблок является Польша. При этом на ввоз яблок происхождением из стран членов Евросоюза, в том числе из Польши, Россия вводила ограничения в рамках продэмбарго.

Министр Мирьянич потребовал от соответствующих инспекций и других органов РС БиГ провести расследование и "наказать виновных".

"Министерство осуждает поступок отдельных участников данного процесса и отмечает, что ситуация причинила большой вред отечественным производителям и репутации Республики Сербской БиГ в глазах российской фитосанитарной инспекции", - приводит Радио и телевидение РС (РТРС) заявление главы минсельхоза.

Сообщается, что фитосанитарная инспекция РС БиГ в прошедшем году выдала около 1,2 тысячи разрешений местным производителям на экспорт овощей и фруктов в Россию.

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