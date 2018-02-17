Китай начал железнодорожные поставки овощей и фруктов в РФ и Белоруссию

ПЕКИН, 17 фев - ПРАЙМ. Производители овощей и фруктов из Китая приступили к поставкам своей продукции в Россию и Белоруссию, сообщает агентство "Синьхуа".

Отмечается, что грузовой железнодорожный маршрут заработал с 16 февраля. Он проходит между городом Линьи (Китай) и Минском. Из Белоруссию была отправлена первая партия китайского груза - яблоки и чеснок.

Ранее транспортировка китайских фруктов и овощей производилась по морю и занимала много времени, кроме того, увеличивались логистические расходы.