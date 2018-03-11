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Ткачев: Турция с ноября поставила в РФ лишь 10 тысяч тонн томатов, пока не выбрала квоту


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

КРАСНОДАР, 11 мар - ПРАЙМ. Турция с момента получения разрешения на ввоз помидоров в Россию поставила лишь около 10 тысяч тонн этих овощей, что может говорить о том, что россияне теперь предпочитают отечественную продукцию, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Мы открыли для Турции квоту - 50 тысяч, а я вам скажу, что прошло практически около полугода, и всего лишь завезено 10 тысяч тонн. Или того меньше", - сказал Ткачев, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

Он отметил, что российские производители смогли развить выпуск качественных помидоров, которые больше нравится россиянам. "Наш потребитель уже приучен к российским помидорам, более качественным, по более низкой, доступной цене. Конечно, все же выбирают. Просто низкий покупательский спрос на эти товары, поэтому помидоры не очень-то идут на российском рынке", - указал министр.

По словам Ткачева, запрет на ввоз турецких томатов в РФ, который был введен в 2016 году, нанес "сильнейший удар" по сельскому хозяйству Турции. "Они в общем-то создавали свое производство томатов внутри для России, прежде всего и только для России", - отметил он.

Россия с ноября прошлого года отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: хотя сами ограничения все еще остаются, Анкара может поставить на российский рынок до 50 тысяч тонн помидоров. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.

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