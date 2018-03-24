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Россельхознадзор сообщил о вероятном реэкспорте китайской капусты из Белоруссии


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор считает, что существует вероятность реэкспорта китайской капусты из Белоруссии в Россию.

"За прошедший период 2018 года службой зафиксирован ввоз 359 партий указанной продукции, что составляет порядка 6029,2 тонны. Необходимо отметить, что за такой же период 2017 года был произведен ввоз 59 партий общим весом 939, 1 тонны. Таким образом, Белоруссия увеличила объемы поставок китайской капусты в шесть раз", — отмечается в заявлении Россельхознадзора.

По мнению ведомства, белорусские производители не имеют возможности за год нарастить объем выращиваемой пекинской капусты в шесть раз.

"Можно предположить, что под видом белорусской растениеводческой продукции на территорию России поставляется продукция из третьих стран", — сообщается в документе.

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