МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В текущем сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов (будет длиться с августа 2020 года по июль 2021 года) в России не смогут работать сахарные заводы, суммарные мощности которых превышают отметку в 150 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина пишет газета "Ведомости".

Собеседник назвал причиной остановки предприятий низкие среднегодовые цены на сахар. За последние три года они находились на уровне, который не позволял поддерживать необходимую степень рентабельности предприятий.

Речь идет о трех предприятиях:

Мелеузовский сахарный завод в Башкирии (входит в группу "Продимекс")

Нурлатский завод в Татарстане (входит в местную группу "Агро-инвест")



Товарковский сахарный завод в Тульской области (принадлежит структуре Россельхозбанка).

По информации Союзроссахара, все три завода в сезон 2019/20 переработали около 1 миллиона тонн сахарной свеклы.

Общая численность работников трех заводов превышает 1 тысячу человек.

Компании "Продимекс" и "Агро-инвест" ранее сообщали о намерении временно остановить производство сахара на своих предприятиях.

Товарковский сахарный завод в свою очередь уведомил власти Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами. Сейчас работа завода уже приостановлена в связи с окончанием сезона, заверил представитель Россельхозбанка. Он отметил, что рассматривается возможность продажи завода: у банка есть несколько запросов от профильных инвесторов.

Будет ли завод работать в следующем сезоне, банк или покупатель актива решит с учетом рыночной конъюнктуры, пояснил собеседник.