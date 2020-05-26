МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Компания Cognitive Pilot ("дочка" Сбербанка и группы Cognitive Technologies) установит системы беспилотного управления на базе искусственного интеллекта на 242 зерноуборочных комбайнах агрохолдинга "Русагро", говорится в сообщении Cognitive Technologies.

"По условиям подписанного компаниями контракта, программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot будет установлен на 242 зерноуборочных комбайнах, используемых "Русагро" в Белгородской, Тамбовской, Курской и Орловской областях, а также Приморском крае. Оснащаться системой техника будет поэтапно в ходе уборочных кампаний 2020-2021 годов. Первые комплексы начнут тестироваться уже в середине июня", — сказано в релизе.

Ожидается, что при помощи системы автономного управления Cognitive Agro Pilot комбайн сможет автоматически двигаться по кромке поля, по рядку и по валку. Система будет автоматически определять препятствия на пути следования техники и оповещать комбайнера об их возникновении или при уходе комбайна с маршрута в случае ручного управления. Операторам также будет доступен мониторинг движения каждого оснащенного комбайна по треку в режиме реального времени.

"Пока присутствие водителя за рулем комбайна во время проведения работ будет обязательным. Однако автоматическая система управления позволит ему в большей степени сосредоточиться на управлении и контроле других параметров технологического процесса уборки урожая: например, на угле наклона жатки, настройке процесса обмолота и очистке зерна. Захват кромки при управлении комбайном системой искусственного интеллекта стабильно составляет не более 20 сантиметров, что позволяет не допустить излишних проходов и потерь топлива. В целом использование Cognitive Agro Pilot позволяет снизить себестоимости зерна на 3–5% и сократить его потери при уборке до двух раз. В дальнейшем мы планируем создать полностью беспилотную систему", – рассказала гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Cognitive Agro Pilot — система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий ИИ. Система анализирует поступающие с одной видеокамеры изображения и, при помощи модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети, "понимает" типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна.

Система также может обнаруживать на пути техники неожиданно возникающие препятствия, включая людей, животных, металлические предметы и камни, и работать на территориях со слабым спутниковым сигналом. Система уже используется в США, Бразилии и Китае, а также в ряде субъектов РФ.