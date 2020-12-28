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2020
https://1prime.ru/Agriculture/20201228/832694253.html
Россия продлила нулевые таможенные пошлины на ряд продукции из Молдавии
Сельское хозяйство
Новости
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Правительство РФ продлило срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдавии в Россию фрукты, овощи, вино и подсолнечник ещё на квартал, с 31 декабря до 31 марта,... ПРАЙМ, 28.12.2020
торговля, молдавия, сельское хозяйство, новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдавии в Россию фрукты, овощи, вино и подсолнечник ещё на квартал, с 31 декабря до 31 марта, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, нулевая ставка действует для овощей и овощной продукции, свежих яблок, груш и айвы. Она также устанавливается для ввозимых на территорию РФ молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков и нектаринов, а также сливы и терна. Семена подсолнечника, виноградные вина и сусло также не облагаются таможенной пошлиной.
Кабмин поручил Федеральной таможенной службе (ФТС) России осуществлять ежемесячный мониторинг ввоза всей этой продукции, а также информировать о его результатах Минэкономразвития и Минсельхоз РФ.
Минэкономразвития также поручено в срок до 15 марта внести в случае необходимости предложение об изменении срока применения нулевой ставки.