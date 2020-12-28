МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдавии в Россию фрукты, овощи, вино и подсолнечник ещё на квартал, с 31 декабря до 31 марта, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Богатые решили вкладывать деньги в вино

Согласно документу, нулевая ставка действует для овощей и овощной продукции, свежих яблок, груш и айвы. Она также устанавливается для ввозимых на территорию РФ молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков и нектаринов, а также сливы и терна. Семена подсолнечника, виноградные вина и сусло также не облагаются таможенной пошлиной.

Кабмин поручил Федеральной таможенной службе (ФТС) России осуществлять ежемесячный мониторинг ввоза всей этой продукции, а также информировать о его результатах Минэкономразвития и Минсельхоз РФ.

Минэкономразвития также поручено в срок до 15 марта внести в случае необходимости предложение об изменении срока применения нулевой ставки.