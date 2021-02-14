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https://1prime.ru/Agriculture/20210214/833036867.html
Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна
Сельское хозяйство
Новости
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Президент России Владимир Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна на фоне роста мировых цен. "Но если мы на мировом рынке занимаем определенную нишу и там растут цены,... ПРАЙМ, 14.02.2021
новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна на фоне роста мировых цен.
"Но если мы на мировом рынке занимаем определенную нишу и там растут цены, на то же зерно, — мы знаем, что у нас внутри страны, как потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт! Понимаете, да? Ну хорошо, цены выросли. Но субсидировать-то зачем?" — заявил Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".