МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна на фоне роста мировых цен. Правительство разработает механизм постоянных экспортных пошлин на зерно

"Но если мы на мировом рынке занимаем определенную нишу и там растут цены, на то же зерно, — мы знаем, что у нас внутри страны, как потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт! Понимаете, да? Ну хорошо, цены выросли. Но субсидировать-то зачем?" — заявил Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".