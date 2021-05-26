МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Производитель молока "Эконива" ведет переговорный процесс о продаже 30-50% акций предприятия, сообщил "Коммерсант".

Активами "Эконивы" интересуются компании, которые входят в группу НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат), пишет издание. Размер сделки был оценен в €400 миллионов. В России ускорился рост цен на ряд популярных овощей

"Мы рассматриваем различные варианты сотрудничества, но в части участия в акционерном капитале пока никаких решений нет", — отметили в компании "Румелко".

"Эконива" является крупнейшим производителем сырого молока в нашей стране. У компании насчитывается четыре завода в трех областях, 207 000 голов скота, более 630 000 гектаров земли. Предприятие производит около 3 000 тонн сырья за 24 часа.

В 2020 году "Эконива" понизила свои темпы роста, большее внимание было уделено переработке молочной продукции. В ближайшее время предприятие завершит строительство заводов на примерно 9900 голов рогатого скота.