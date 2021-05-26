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https://1prime.ru/Agriculture/20210526/833753892.html
Производитель молока "Эконива" может продать 30-50% акций
Сельское хозяйство
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Производитель молока "Эконива" ведет переговорный процесс о продаже 30-50% акций предприятия, сообщил "Коммерсант". Активами "Эконивы" интересуются компании, которые входят в... ПРАЙМ, 26.05.2021
сельское хозяйство, молоко, владимир лисин, нлмк, новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Производитель молока "Эконива" ведет переговорный процесс о продаже 30-50% акций предприятия, сообщил "Коммерсант".
Активами "Эконивы" интересуются компании, которые входят в группу НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат), пишет издание. Размер сделки был оценен в €400 миллионов.
"Мы рассматриваем различные варианты сотрудничества, но в части участия в акционерном капитале пока никаких решений нет", — отметили в компании "Румелко".
"Эконива" является крупнейшим производителем сырого молока в нашей стране. У компании насчитывается четыре завода в трех областях, 207 000 голов скота, более 630 000 гектаров земли. Предприятие производит около 3 000 тонн сырья за 24 часа.
В 2020 году "Эконива" понизила свои темпы роста, большее внимание было уделено переработке молочной продукции. В ближайшее время предприятие завершит строительство заводов на примерно 9900 голов рогатого скота.