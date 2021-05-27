Минсельхоз обсуждает меры поддержки птицеводов
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз изучает проблемы, с которыми столкнулись регионы при увеличении лимита льготных краткосрочных кредитов с одного миллиарда до полутора миллиардов рублей, пишет "Коммерсант".
В марте 2021 года предприятия, входящие в Национальный союз птицеводов, рассматривали вопрос ограничения цен на яйца и мясо (группа "Черкизово", "Продо", "Приосколье", ГАП "Ресурс", Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева).
Производители мяса птицы обращаются в Минсельхоз с сообщениями об отказе многих регионов страны предоставить льготные кредиты, пишет издание.
25 мая заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова руководство большинства регионов было вынуждено оставить предельный лимит кредитов в один миллиард рублей.
Кредит размером полтора миллиарда рублей власти смогли предоставить в следующих регионах:
- Татарстан
- Воронежская область
- Ростовская область
- Свердловская область
- Омская область
- Томская область
- Краснодарский край
- Приморский край
С начала 2021 года мясо птицы выросло в цене примерно на 11,7%, а яйца — на 14,6%, проинформировал Росстат. На этой неделе средняя стоимость одного килограмма мяса курицы равняется 134 рублям, а в этот же период в 2020 году ее стоимость составляла 90 рублей.
Сейчас на рынке продукции ситуации более напряженная, чем в прошлом году из-за подорожания компонентов производства:
- инкубационные яйца
- витамины
- аминокислоты
- упаковка
Кроме этого, сдерживание уровня цен в 2020 году спровоцировало сокращение резервов компаний, отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
https://1prime.ru/Agriculture/20210527/833765687.html