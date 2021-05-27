МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз изучает проблемы, с которыми столкнулись регионы при увеличении лимита льготных краткосрочных кредитов с одного миллиарда до полутора миллиардов рублей, пишет "Коммерсант". Минсельхоз сообщил о росте экспорта пшеницы из России

В марте 2021 года предприятия, входящие в Национальный союз птицеводов, рассматривали вопрос ограничения цен на яйца и мясо (группа "Черкизово", "Продо", "Приосколье", ГАП "Ресурс", Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева).

Производители мяса птицы обращаются в Минсельхоз с сообщениями об отказе многих регионов страны предоставить льготные кредиты, пишет издание.

25 мая заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова руководство большинства регионов было вынуждено оставить предельный лимит кредитов в один миллиард рублей.

Кредит размером полтора миллиарда рублей власти смогли предоставить в следующих регионах:

Татарстан

Воронежская область

Ростовская область

Свердловская область

Омская область

Томская область

Краснодарский край

Приморский край

С начала 2021 года мясо птицы выросло в цене примерно на 11,7%, а яйца — на 14,6%, проинформировал Росстат. На этой неделе средняя стоимость одного килограмма мяса курицы равняется 134 рублям, а в этот же период в 2020 году ее стоимость составляла 90 рублей.

Сейчас на рынке продукции ситуации более напряженная, чем в прошлом году из-за подорожания компонентов производства:

инкубационные яйца

витамины

аминокислоты

упаковка

Кроме этого, сдерживание уровня цен в 2020 году спровоцировало сокращение резервов компаний, отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.