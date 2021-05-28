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Россия с 1 июля снижает пошлину на экспорт сои
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Правительство РФ приняло постановление о снижении с 1 июля ставки пошлины на экспорт сои до 20% от таможенной стоимости, но не менее чем 100 долларов за тонну, она будет... ПРАЙМ, 28.05.2021
сельское хозяйство, экспорт, экспортные пошлины, новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло постановление о снижении с 1 июля ставки пошлины на экспорт сои до 20% от таможенной стоимости, но не менее чем 100 долларов за тонну, она будет действовать до 31 августа 2022 года включительно, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
"В России с 1 июля 2021 года вводятся новые пошлины на вывоз соевых бобов. Такое постановление утвердило правительство. Размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее чем 100 долларов за тонну", — говорится в сообщении.
Россия с 1 февраля ввела пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС. Ставка пошлины по 30 июня 2021 года составляет 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну.
Пресс-служба правительства указывает, что снижение ставки, с одной стороны, позволит сельскохозяйственным производителям отправлять часть продукции на экспорт, с другой стороны — сохранит препятствия для роста цен на этот продукт. "Решение будет действовать до 31 августа 2022 года включительно. Оно поможет поддержать баланс на внутреннем рынке масличных культур и продуктов их переработки", — добавляется в сообщении.