МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 15 июня включительно составит 29,4 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 39,6 доллара за тонну, кукурузы — 50 долларов за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Россия может снизить экспорт пшеницы в новом сельхозгоду

Министерство с начала апреля в информационных целях публикует на своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. Ставки применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения (но не ранее чем со 2 июня), и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 242 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 241,7 доллара за тонну, на кукурузу — 256,5 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России за предыдущий период, со 2 по 8 июня включительно, составляет 28,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 39,6 доллара за тонну, кукурузы — 52,2 доллара за тонну. Россия вводит плавающие пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.