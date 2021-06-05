С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Подведомственный Россельхознадзору "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") уже в текущем году запускает строительство первого отечественного предприятия по производству СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые используются для производства ветеринарных вакцин, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт. Россия оказалась в полной зависимости от яиц для вакцин

"Россельхознадзор ведет работу по снижению импортозависимости. В текущем году подведомственный ведомству "Федеральный центр охраны здоровья животных" начнет строительство предприятия по производству СПФ-яйца. Предположительно запуск работы предприятия планируется на конец 2022 года. Предполагаемые объемы производства в 2023 году составят свыше 100 миллионов СПФ-яиц в год", — сказал Данкверт журналистам в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, потребность в СПФ-яйце для производства ветеринарных вакцин в России составляет ориентировочно 6 миллионов штук в год. "Таким образом, строительство завода сможет полностью покрыть потребности страны и открыть возможности для расширения экспортного ассортимента", — пояснил глава ведомства.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.