2021-06-30T13:07:00+03:00
2021-06-30T13:33:15+03:00
2021-06-30T13:07:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Agriculture/20210630/834071933.html
Путин оценил ситуацию на российском рынке мяса
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Проблемы, связанные с производством куриного мяса и свинины для внутреннего потребления в России, закрыты, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. "Скажем, по курице, по... ПРАЙМ, 30.06.2021
сельское хозяйство, налоги, владимир путин, новости, экономика, сельское хозяйство
https://1prime.ru/images/83285/06/832850638.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83285/06/832850638.jpg
https://1prime.ru/images/83285/06/832850637.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83285/06/832850637.jpg
https://1prime.ru/images/83285/06/832850625.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83285/06/832850625.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Проблемы, связанные с производством куриного мяса и свинины для внутреннего потребления в России, закрыты, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Скажем, по курице, по куриному мясу или по свинине мы проблемы практически целиком закрыли — внутреннее потребление, даже экспортируем много", — добавил президент РФ.