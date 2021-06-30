МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Проблемы, связанные с производством куриного мяса и свинины для внутреннего потребления в России, закрыты, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Скажем, по курице, по куриному мясу или по свинине мы проблемы практически целиком закрыли — внутреннее потребление, даже экспортируем много", — добавил президент РФ.