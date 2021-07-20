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Протестующие фермеры вызвали многокилометровые пробки в Польше
Сельское хозяйство
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Многокилометровые пробки образовались на автодороге в Лодзинском воеводстве Польши из-за протеста аграриев, сообщает агентство РАР. "Водители, которые едут по автостраде S8 в... ПРАЙМ, 20.07.2021
протесты, сельское хозяйство, фермеры, польша, новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 20 июл — ПРАЙМ. Многокилометровые пробки образовались на автодороге в Лодзинском воеводстве Польши из-за протеста аграриев, сообщает агентство РАР.
"Водители, которые едут по автостраде S8 в южном направлении через Петрковский повет, могут столкнуться с многочасовой пробкой длиной более десяти километров", — говорится в сообщении. Также фиксируются пробки на дорогах №12 и №91.
По данным дорогам движутся колонны сельскохозяйственных машин, замедляющих движение, отмечает агентство.
"Во вторник активисты организации "Агроуния" таким образом проводят акцию протеста", — говорится в сообщении.
Глава "Агроунии" Михал Колодзейчак пояснил журналистам, что поводом для протеста являются меры по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). Так, фермеры недовольны обязательным забоем всех свиней поблизости источника АЧС.