ВАРШАВА, 20 июл — ПРАЙМ. Многокилометровые пробки образовались на автодороге в Лодзинском воеводстве Польши из-за протеста аграриев, сообщает агентство РАР. Правительство скорректирует правила предоставления субсидий для аграриев

"Водители, которые едут по автостраде S8 в южном направлении через Петрковский повет, могут столкнуться с многочасовой пробкой длиной более десяти километров", — говорится в сообщении. Также фиксируются пробки на дорогах №12 и №91.

По данным дорогам движутся колонны сельскохозяйственных машин, замедляющих движение, отмечает агентство.

"Во вторник активисты организации "Агроуния" таким образом проводят акцию протеста", — говорится в сообщении.

Глава "Агроунии" Михал Колодзейчак пояснил журналистам, что поводом для протеста являются меры по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). Так, фермеры недовольны обязательным забоем всех свиней поблизости источника АЧС.