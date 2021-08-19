МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Поставки из РФ молока и молочной продукции выросли с начала года на 59%, в частности, отгрузки молочной сыворотки — в 4,6 раза, а мороженого — в 2,4 раза, говорится в сообщении Россельхознадзора. Россия с 18 августа снижает пошлину на экспорт пшеницы

"Согласно данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус", с начала 2021 года по состоянию на 8 августа на экспорт из России отправлено 122,5 тысяч тонн молока и молочной продукции. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2020 года (тогда этот показатель составлял 77 тысяч тонн)", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что больше всего вырос экспорт молочной сыворотки – в 4,6 раза, до 8,9 тысячи тонн; кроме того, значительный рост зафиксирован и в отгрузках мороженого — в 2,4 раза, до 14 тысяч тонн.

Кроме того, поставки такой продукции, как пахта, йогурт и кефир, выросли в годовом выражении на 74%, до 46,6 тысячи тонн, экспорт творога — на 72%, до 1,65 тысячи тонн, сливочного масла — на 37%, до 2,54 тысячи тонн, молока и несгущенных сливок – на 28%, до 23,7 тысячи тонн.

Между тем, закупки молока и молочной продукции в других странах уменьшились — с начала текущего года по состоянию на 8 августа импорт этой категории товаров снизился на 9%, до 573,8 тысячи тонн. Согласно сообщению, поставки молока и несгущенных сливок упали на 31%, до 123,6 тысячи тонн, молочной сыворотки — на 21%, до 28,4 тысячи, сливочного масла — на 3%, до 78,9 тысячи тонн.