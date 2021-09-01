МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Овощи дешевеют в России уже две недели, пишет "Российская газета", ссылаясь на данные Росстата. Аналитик объяснил, почему не стоит покупать золото

Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в целом на 1,7%, сообщили в ведомстве. Так, морковь подешевела на 7,51%, картофель — на 1,91%, томаты — на 1,7%, огурцы- на 0,68%.

"Необходимо посмотреть на динамику снижения цен. Сейчас мы видим снижение, но давайте посмотрим, как будут обстоять дела в торговых сетях в дальнейшем", — отметила заместитель председателя Российского творческого союза работников культуры Юлия Гладкова.