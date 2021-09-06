МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский зерновой союз снизил прогноз по сбору зерновых в РФ в 2021 году до 118 миллионов тонн, по пшенице в том числе — до 75 миллионов тонн, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Минсельхоз сообщил о сокращении экспорт пшеницы из России

"Ситуация в России в целом не так благоприятна по погодным условиям, как ожидалось весной. И мы снижаем прогноз по валовому сбору до 118 миллионов тонн, и в этом составе — 75 миллионов тонн с лишним пшеницы. Это очень серьезное снижение, так как сначала у нас был прогноз 82-83 миллиона тонн", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

На 16 августа прогноз РЗС по сбору зерновых составлял 127,5 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 80 миллионов тонн. По словам Злочевского, погодные явления достаточно сильно сказались в первую очередь на урожайности, и в результате ход уборки показывает серьезное отставание по всем культурам, в первую очередь — по пшенице.

Изначально предполагалось, что Россия в 2021 году выйдет на второй урожай в историческом разрезе — на фоне того, что были заложены достаточные посевные площади, напомнил глава РЗС. "На фоне рекордного сева озимых ожидался хороший урожай, но под ними площади пострадали, и из 19 миллионов гектаров ушло к уборке только 17,5 миллионов гектаров", — заметил он.

В региональном разрезе — очень хороший валовый сбор на Кубани, около 15 миллионов тонн. "Поволжье и Урал дали снижение по урожайности, из-за погодных процессов пострадал Центр России, есть и южные регионы — например, Ростовская область собрала больше 13 миллионов тонн, но это не рекорд, как на Кубани", — сказал Злочевский.