МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия в январе-июле снизила экспорт пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) на 5,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 14,097 миллиона тонн, растительного масла — на 19,5% в годовом выражении, до 1,931 миллиона, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Экспорт российской нефти за месяц снизился на 13,6%

В денежном выражении поставки пшеницы за рубеж при этом выросли на 12,9%, составив 3,592 миллиарда долларов, а растительного масла — на 43,3%, до 2,43 миллиарда.

Одновременно Россия в январе-июле увеличила импорт пшеницы на 41,8%, до 98,8 тысячи тонн (на 38 миллионов долларов). Ввоз кукурузы уменьшился на 27,9%, до 30,6 тысячи тонн (на 98,9 миллиона долларов). Импорт растительного масла в январе-июле вырос на 30,9%, до 0,8 тысячи тонн (на 1,1 миллиона долларов).

По предварительным оценкам Минсельхоза РФ, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду составил 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн. Экспортный потенциал поставок зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) министерство оценивает на уровне 51 миллиона тонн.