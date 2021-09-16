МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Уборка зерновых в РФ переходит в финальную стадию, аграрии собрали более 100 миллионов тонн зерна, следует из сообщения пресс-службы Минсельхоза РФ. Россия с начала года увеличила экспорт сельхозпродукции на 18%

"Уборка зерновых в России переходит в финальную стадию. По состоянию на 16 сентября отечественные аграрии собрали 100 миллионов тонн зерна с площади 37,8 миллиона гектаров", — сообщили в пресс-службе министерства.

В том числе намолочено 71,1 миллиона тонн пшеницы, 17,6 миллиона тонн ячменя и 1,4 миллиона тонн кукурузы на зерно.

Производство подсолнечника и рапса составляет 2,6 миллиона и 1,8 миллиона тонн соответственно, рапса — 897 тысяч тонн.

Также в настоящее время накопано 6,6 миллиона тонн сахарной свеклы, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 2,2 миллиона тонн картофеля, а также 1,9 миллиона тонн овощей открытого грунта.

"Аграрии ряда регионов приступили к севу озимых культур под урожай 2022 года. В настоящее время он проведен на площади 8,8 миллиона гектаров, что сопоставимо с темпами прошлого года", — также сообщили в пресс-службе.