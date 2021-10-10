МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на эпидемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье в своем видеопоздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Названа площадь озимых зерновых и масличных под урожай 2022 года

"В последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам. И уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние очень хорошие результаты", — отметил президент и подчеркнул, что эти результаты достигнуты, несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию.

Также Путин отметил позитивные тенденции в животноводстве, виноградарстве, садоводстве, производстве органических продуктов и назвал аграрный сектор одним из флагманов экономики, упомянув, что в экспорте сельскохозяйственной продукции растет доля продуктов с глубокой степенью переработки.