2022-03-07T16:51:19+03:00
2022-03-07T16:51:19+03:00
2022-03-07T16:51:19+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220307/836291801.html
Минобороны России нашло источник эпидемии африканской чумы свиней
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ШТАММ АЧС, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ РЯД СТРАН ПОНЕС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОН, В Т.Ч. УКРАИНА И ПОЛЬША, БЫЛ СОЗДАН В ГРУЗИИ В 2007 Г ПОД НАДЗОРОМ ПЕНТАГОНА — МО РФ ПРАЙМ, 07.03.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ШТАММ АЧС, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ РЯД СТРАН ПОНЕС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОН, В Т.Ч. УКРАИНА И ПОЛЬША, БЫЛ СОЗДАН В ГРУЗИИ В 2007 Г ПОД НАДЗОРОМ ПЕНТАГОНА — МО РФ