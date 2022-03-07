2022-03-07T16:51:19+03:00

2022-03-07T16:51:19+03:00

2022-03-07T16:51:19+03:00

2022

https://1prime.ru/Agriculture/20220307/836291801.html

Минобороны России нашло источник эпидемии африканской чумы свиней

Сельское хозяйство

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ШТАММ АЧС, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ РЯД СТРАН ПОНЕС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОН, В Т.Ч. УКРАИНА И ПОЛЬША, БЫЛ СОЗДАН В ГРУЗИИ В 2007 Г ПОД НАДЗОРОМ ПЕНТАГОНА — МО РФ ПРАЙМ, 07.03.2022

сельское хозяйство, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60