МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Из-за потепления в России сажать картофель можно уже в начале мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Эксперты объяснили рост спроса на сахар

По его словам, раньше начинать работы так рано в европейской части страны было неэффективно. Однако теперь из-за изменения климата это имеет смысл, посадки огородных культур на майские праздники "стали актуальными".

"Стало целесообразно в первой декаде (мая — ред.) заниматься садово-огородной деятельностью", — рассказал метеоролог.