ЦЮРИХ, 10 мая — ПРАЙМ. Посевная кампания успешно началась на освобожденных территориях Луганской и Донецкой народных республик, заявил во вторник заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий, выступая на специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Лавров оценил идею Борреля передать российские активы Украине

Спецсессия комитета ВОЗ, посвященная ситуации в сфере здравоохранения на Украине, была созвана по просьбе 43 государств-членов Европейского бюро организации. В ходе сессии рассматривается проект резолюции, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями и приостановить проведение в РФ мероприятий по линии Европейского бюро организации.

"Одновременно обратили внимание на заявления ряда стран, увязывающих проведение Россией специальной военной операцией на Украине с проблематикой продовольственной безопасности в мире… Это не вопрос мандата ВОЗ, но раз вы затронули эту тему, мы ответим, что, во-первых, на освобожденных территориях Луганской и Донецкой народных республик успешно начата посевная кампания", — сказал Плутницкий.

Во-вторых, добавил он, для предотвращения продовольственного кризиса следовало бы прежде всего задуматься о снятии с России незаконных ограничительных мер, которые ввели страны Европейского союза.

Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.