МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россия остается надежным поставщиком зерна, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарной сессии форума "Россия — Исламский мир: Kazansummit 2022". СМИ: США и Европа прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины

По его словам, в 2021 году РФ стала крупнейшим экспортером этого товара, несмотря на снижение мировых поставок продовольствия.

"Отгрузили 30 миллионов тонн в 100 стран мира, больше всего — в Турцию, Египет, страны Южной Азии", — рассказал министр.

Москва остается надежным поставщиком и в нынешних условиях: в марте-апреле РФ нарастила поставки пшеницы, в том числе в недружественные страны, подчеркнул Решетников.

Кроме того, глава Минэкономразвития заявил, что Россия, как и прежде, остается открытой для иностранных инвестиций и расширения сотрудничества. "Санкции временны, а экономические и дружеские связи, которые выстраивались между нашими странами десятилетия, опираются прежде всего на интересы нашего бизнеса и населения", — сказал Решетников и призвал руководствоваться именно этим постулатом, принимая решения по развитию взаимодействия.