МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. США пытаются вывезти запасы зерна с Украины, что обрекает Киев на гуманитарную катастрофу, а весь мир — на голод, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

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