2022-05-19T12:48:00+03:00

2022-05-19T13:03:06+03:00

2022-05-19T12:48:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Agriculture/20220519/836932808.html

Орешкин рассказал о попытках США вывезти зерно с Украины

Сельское хозяйство

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

США пытаются вывезти запасы зерна с Украины, что обрекает Киев на гуманитарную катастрофу, а весь мир — на голод, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим... ПРАЙМ, 19.05.2022

сельское хозяйство, экономика, новости, максим орешкин, зерно, украина, голод

https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903851.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903851.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903850.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903850.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903838.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903838.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60