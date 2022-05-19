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https://1prime.ru/Agriculture/20220519/836932808.html
Орешкин рассказал о попытках США вывезти зерно с Украины
Сельское хозяйство
Новости
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США пытаются вывезти запасы зерна с Украины, что обрекает Киев на гуманитарную катастрофу, а весь мир — на голод, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим... ПРАЙМ, 19.05.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, максим орешкин, зерно, украина, голод
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. США пытаются вывезти запасы зерна с Украины, что обрекает Киев на гуманитарную катастрофу, а весь мир — на голод, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.
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