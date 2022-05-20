ГРОЗНЫЙ, 20 мая — ПРАЙМ. Россия не намерена терять традиционных партнеров, покупающих у нее зерно, об этом сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Россия и Мали обсудили поставки нефти, зерна и удобрений

По ее словам, российские власти внимательно следят за ситуацией на мировом рынке продовольствия.

"Сейчас мы внимательно смотрим за мировым продовольственным рынком, и традиционных наших партнеров Российская Федерация не намерена терять".

Москва будет принимать взвешенные решения, исходя из текущей ситуации, сказала Абрамченко, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Россия ослабить экспортные ограничения на вывоз зерна.