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2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220520/836946569.html
Абрамченко заявила о намерении России сохранить покупателей зерна
Сельское хозяйство
Новости
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Россия не намерена терять традиционных партнеров, покупающих у нее зерно, об этом сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, российские власти внимательно следят... ПРАЙМ, 20.05.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, виктория абрамченко, сельское хозяйство, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ГРОЗНЫЙ, 20 мая — ПРАЙМ. Россия не намерена терять традиционных партнеров, покупающих у нее зерно, об этом сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
По ее словам, российские власти внимательно следят за ситуацией на мировом рынке продовольствия.
"Сейчас мы внимательно смотрим за мировым продовольственным рынком, и традиционных наших партнеров Российская Федерация не намерена терять".
Москва будет принимать взвешенные решения, исходя из текущей ситуации, сказала Абрамченко, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Россия ослабить экспортные ограничения на вывоз зерна.