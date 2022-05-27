МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ будет поддерживать компании аграрного сектора с иностранным участием, оставшиеся в России, они могут рассчитывать на все действующие меры поддержки, сообщил в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В Минсельхозе назвали фейками заявления о мировом голоде из-за России

"Наше отношение к компаниям с иностранным участием, которые работают на рынке и добросовестно исполняют взятые на себя обязательства, позитивное. Мы хотим, чтобы эти компании на рынке оставались. Они создают на нашем рынке понятную, добросовестную конкуренцию, в которой мы заинтересованы", — сказал Патрушев.

"И, конечно же, будем эти компании тоже поддерживать. Они могут претендовать на все те меры, которые у нас прописаны. При этом надо понимать, что это будет касаться тех компаний, которые ведут себя дружественно по отношению к Российской Федерации", — добавил министр.

По его словам, более аккуратный подход к таким компаниям будет в том случае, если с их стороны будут выбраны "какие-то поведенческие линии". "Это дорога с двусторонним движением. Мы открыты, мы приветствуем наличие игроков на рынке и будем с ними поддерживать нормальные здоровые отношения", — заключил он.