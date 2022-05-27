МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил запретить экспорт риса из страны с 1 июля по 31 декабря 2022 года, следует из проекта постановления правительства на regulation.gov.ru.

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"Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее — рис)", — говорится в документе.

Временный запрет, в частности, не распространи на рис, вывозимый с территории РФ в государства-члены ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок. Также запрет не будет действовать на рис, вывозимый в целях обеспечения деятельности воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, а также ‎в Республики Абхазия, Южная Осетия, Донецкую и Луганскую народные Республики.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее в пятницу в рамках Всероссийского зернового форума сообщил, что министерство оценивает целесообразность обнуления ввозных пошлин для риса.

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Эксперты отрасли ранее не исключали, что производство риса в РФ по итогам текущего года может не вырасти из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, который обеспечивает водными ресурсами несколько районов края и используется для орошения риса.

По данным Росстата, урожай риса в РФ в 2021 году сократился на 6%, до 1,074 миллиона тонн, посевные площади под этой культурой также уменьшились — на 3,7%, до 190 тысяч гектаров. Внутреннее потребление риса в РФ, по экспертным оценкам, составляет порядка 800 тысяч тонн.