МАДРИД, 28 мая — ПРАЙМ. ЕС опасается, что в сильно зависящих от зерна странах может начаться голод. В связи с этим Союз изучает возможность военно-морской миссии для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины, передает газета испанская Pais, ссылаясь на источники. Голод – лучшая приправа. По Европе бродит призрак "зернорубля"

Как сообщает издание, данный вопрос будет рассмотрен в ходе саммита ЕС в Брюсселе, который состоится в ближайший понедельник.

"ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы для содействия вывозу зерна, скопившегося в украинских зернохранилищах и портах", — говорится в публикации.

Уточняется, что в повестку саммита будет внесен вопрос о возможном осуществлении военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с Украины через Черное море. В Кремле призывают Запад снять преграды для вывоза зерна с Украины

Кроме того, в распоряжение газеты попали проекты выводов по итогам саммита. Согласно сообщению, ЕС планирует обратиться к России с призывом "разрешить экспорт продовольствия", в частности, из Одессы.

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