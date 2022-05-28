МАДРИД, 28 мая — ПРАЙМ. ЕС опасается, что в сильно зависящих от зерна странах может начаться голод. В связи с этим Союз изучает возможность военно-морской миссии для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины, передает газета испанская Pais, ссылаясь на источники.
Как сообщает издание, данный вопрос будет рассмотрен в ходе саммита ЕС в Брюсселе, который состоится в ближайший понедельник.
"ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы для содействия вывозу зерна, скопившегося в украинских зернохранилищах и портах", — говорится в публикации.
Уточняется, что в повестку саммита будет внесен вопрос о возможном осуществлении военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с Украины через Черное море.
Кроме того, в распоряжение газеты попали проекты выводов по итогам саммита. Согласно сообщению, ЕС планирует обратиться к России с призывом "разрешить экспорт продовольствия", в частности, из Одессы.