МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Американцы провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая страну запасов зерна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. СМИ: Европа допускает начало военной миссии для вывоза зерна с Украины

Она отметила, что заявление президента США Джо Байдена о необходимости обеспечить вывоз с Украины зерна совпали с подписанием закона об украинском "ленд-лизе".

"Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей", — отметила Захарова.

По ее словам, зерно, которое США и Евросоюз намерены вывезти с Украины для дальнейшей переправки в страны Африки и Ближнего Востока, на самом деле транспортируется на склады в Германии, Польше, Литве, Румынии и Болгарии.

При этом Москва намерена и впредь добросовестно выполнять свои обязательства по поставкам продовольствия, удобрений, энергоносителей и других ключевых товаров, отметила представитель российского внешнеполитического ведомства. В Минсельхозе назвали фейками заявления о мировом голоде из-за России

Она подчеркнула, что главной причиной кризиса, который складывается на мировом продовольственном рынке, стали антироссийские санкции Запада. Отказ некоторых судов заходить в российские порты, бойкот Новороссийского морского торгового порта, введение Евросоюзом квот на импорт удобрений привели к разрыву связей в сфере глобальной логистики и транспортной инфраструктуры.

"Все это — вместе с санкциями в отношении транспортировки грузов из России, сложностями с оплатой поставок, запретами на транзакции и таможенными проблемами — привело в марте к сокращению отгрузки российских удобрений в страны ЕС на 40%", — пояснили в МИД.

Захарова также назвала безосновательными заявления Запада о том, что РФ якобы блокирует иностранные суда в Черном и Азовском морях. По ее словам, Россия ежедневно открывает коридоры, но киевские власти отказываются сотрудничать, фактически взяв их экипажи в заложники.