КИШИНЕВ, 3 июн — ПРАЙМ. Урожай пшеницы в Молдавии в этом году сократится на 30% из-за засухи, сообщил министр сельского хозяйства республики Виорел Герчиу в эфире передачи Jurnal TV. В Молдавии рассказали о вреде запрета экспорта пшеницы

"Прогноз на этот год, несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор напрямую зависит от климатических условий, заключается в том, что у нас урожай пшеницы будет на 30% меньше, чем в прошлом году", — сказал он.

При этом даже сниженный урожай позволит обеспечить внутреннее потребление, отметил министр. По его словам, ещё 200-300 тысяч тонн будет доступно для экспорта.

Герчиу добавил, что власти намерены поддержать аграриев и выделить субсидии сельхозпроизводителям, имеющим до 400 гектаров земли.

"Государство покрывает часть инвестиционных затрат сельхозпроизводителей. Некоторые меры уже были предприняты, я имею в виду увеличение фонда субсидирования, возмещение 30% стоимости акциза на дизельное топливо. Мы уже обсуждали в правительстве вопрос о том, чтобы полностью возместить сумму акциза на дизельное топливо для малых и средних сельхозпроизводителей", — добавил Герчиу.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии 31 мая объявила желтый код опасности из-за отсутствия осадков и большого риска возгорания сельхозугодий. В метеослужбе констатировали, что "недобор осадков на большей части территории страны будет способствовать снижению запасов влаги в почве, что приведет к ухудшению состояния сельскохозяйственных культур".