В Кремле озвучили позицию России по украинскому зерну
Песков: Россия заявила о необходимости разминирования подходов для вывоза украинского зерна
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность вывоза зерна из украинских портов.
По его словам, Россия заявила о необходимости разминирования Украиной подходов.
"Более четких очертаний нет", — отметил представитель Кремля.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российские специалисты вылетели в Турцию на переговоры по вопросу поставок украинского зерна. Он выразил надежду на то, что в ходе совещания стороны смогут проработать механизмы разблокировки экспорта зерна с Украины.