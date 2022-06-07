МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность вывоза зерна из украинских портов. Экс-глава Еврокомиссии: украинское зерно может угрожать польским фермерам

По его словам, Россия заявила о необходимости разминирования Украиной подходов.

"Более четких очертаний нет", — отметил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российские специалисты вылетели в Турцию на переговоры по вопросу поставок украинского зерна. Он выразил надежду на то, что в ходе совещания стороны смогут проработать механизмы разблокировки экспорта зерна с Украины.