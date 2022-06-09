МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ООН хочет решить проблему зерна "пакетно", сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов телеканалу "Россия 24". Он пояснил, что в организации хотят одновременно вывозить украинское зерно и обеспечивать вывоз российского. В ООН предупредили о риске дефицита зерна в мире

По словам постпреда, со стороны Москвы никаких препятствий для вывоза зерна нет. Представители ООН сделали конкретные предложения о том, как и в каких количествах обеспечить вывоз, отметил он.

"Здесь вопрос к украинской стороне. ООНовцы хотят решить этот вопрос пакетно, то есть вывоз зерна из России и украинского зерна — это вторая часть пакета", — уточнил Гатилов.

Постпред подчеркнул, что Россия продолжает контакты с ООН по вопросам вывоза украинского зерна и готова незамедлительно приступить к решению этой проблемы. Песков: соглашений по экспорту украинского зерна на Восток нет

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.