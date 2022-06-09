МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. На Украине с начала марта продали сельхозземли на 2,5 миллиона долларов, передает "Agravery", ссылаясь на данные минагрополитики Украины. В ООН предложили "пакетное" решение проблемы украинского зерна

Отмечается, что после начала спецоперации было завершено 643 аукциона, которые принесли организаторам суммарно 124 миллиона гривен (4,2 миллиона долларов). Среди них было объявлено 197 земельных аукционов, среди которых 80 по аренде, 91 по продаже, 26 по продаже с преимущественным правом.

"Общая объявленная стоимость выставленных на торги во время войны земель – 74 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов США)", — сообщает пресс-служба министерства.

Согласно украинскому законодательству, до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины, при этом площадь приобретаемой земли не должна превышать 100 гектаров.